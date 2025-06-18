РЕБ втрачає ефективність: яка нова зброя проти "Шахедів" потрібна Україні

Росія суттєво нарощує виробництво дронової компоненти. Лише за травень 2025 року ми побачили понад 2 тисячі ворожих цілей, які окупанти спрямували на мирні міста.

Але щодо ракет, то тут ситуація у росіян гірша. Про це 24 Каналу розповів Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, пояснивши, що причина в тому, що Україна завдає суттєвих ударів по виробничих потужностях ворога.

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Які нові засоби використовує Україна

Ракета – це значно складніший механізм, адже вона нагадує літак. Наприклад, крилата ракета має ті самі системи навігації, виготовити її складніше, ніж дрон. Зважаючи на те, що Україна вражала виробничі потужності Росії на стратегічній глибині, – суттєвого нарощення ракет окупанти не досягли.

Щодо дронів, то вони їх масштабують, найперше у місті Єлабуга. Виробничі приміщення, інфраструктура, укриття – все це збільшилось вдвічі. Там збудували гуртожитки для працівників, яких шукають по всьому світу, зокрема на Близькому Сході, Африці, Середній Азії. Їм пропонують великі зарплати та російські паспорти.

Коли дрон полетів і перетнув наш повітряний простір, тоді нам потрібно використовувати такі технології як, наприклад, дрони-перехоплювачі. Вони мають значно більшу швидкість – до 350 км/год, тоді як російські – 150 – 200 км/год,

– зауважив Сергій Кузан.

Це все одно дуже велика швидкість для "Шахеда", але українські дрони-перехоплювачі переважають. Потенційно ми можемо знайти необхідну протидію для таких дронових атак. Різниця в ціні також дуже велика. Якщо дрон-перехоплювач коштуватиме 5 тисяч доларів, а російська ракета – мільйон, то це дуже вагомо.

Варто зауважити, що ми не концентруємо всі виробництва в одному місці, як росіяни. Але зараз ключовим питанням залишається, як збивати чи глушити дрон, коли він уже перебуває у нашому повітряному просторі.

"Ми бачимо, що "Шахеди" обладнані десятками каналів зв'язку, тобто потенційно для них треба стільки само засобів РЕБ. Це дуже велика кількість. Тому можемо говорити, що класичний РЕБ вже не є ефективним – треба виготовляти перехоплювачі", – наголосив Сергій Кузан.

Що потрібно Україні для протидії дронам

Отже, підходячи до потреби масштабувати виробництво, яке у нас є, Україна зіткнулася зі ще однією проблемою – браком коштів. Зараз ми можемо вдвічі збільшити виробництво всього й найперше дронів, якщо будуть гроші.

Україна лідирує у сфері безпілотних літальних апаратах. Тому питання до наших західних партнерів – де гроші, технології, виробниче обладнання? Все це потрібно, щоб ми могли вдосконалюватися.

Ми виготовляємо наш "дроновий щит", захист від "Шахедів". Для цього потрібно значно більші кошти, а також додаткові вливання у науково-дослідні, проєктувальні інституції, які могли б займатися передовими розробками,

– підкреслив Сергій Кузан.

Це дорогий процес, з яким Україна самотужки не впорається. Варто розуміти, що єдиний ресурс, яким сьогодні Європа переважає Росію, – це не танки чи літаки, а гроші. Їх у європейців більше. Якщо ці кошти інвестувати у виробничі потужності України, то європейська частина НАТО не відставатиме від росіян.

Нагадаємо, під час комбінованого обстрілу України 17 червня Росія використала понад 400 дронів і десятки ракет. Основний удар спрямували на Київ та Одесу. Лише у столиці, внаслідок влучання у будинок, загинуло 28 людей.