Атакувати Москву 9 травня намагалися 100 БпЛА, – російський генерал поширив фейк

Російський генерал "офіційно" заявив, що територію Москви 9 травня намагалися атакувати буцімто 100 "українських" безпілотників. Проте згодом кремлівський посіпака пояснив, що це був фейк.

Російський генерал-майор Сєргєй Ліповой публічно повідомив, що 9 травня запобігли атаці понад 100 безпілотників. За його словами, вони намагалися завдати ударів по території Москви.

Дивіться також В Росії все дуже тривожно: які настрої серед місцевого населення та "еліт"

Генерал зізнався, що поширив фейк

Ліповой, виступаючи перед пропагандистськими росЗМІ, стверджував, що 9 травня атакувати Москву буцімто намагалися як з України, так і з Московської області. Генерал заявив, що дронами буцімто "намагалися дістати до Червоної площі й завдати шкоди".

Окупант пихато розповідав, що "могутнє російське ППО" та підрозділи РЕБ нібито знешкодили, посадили й знищили значну частину запущених дронів. Ба більше, Ліповой звинуватив у всьому Україну й заявив про використання буцімто американських БпЛА з максимальним радіусом дії до 800 кілометрів. Російський генерал детально описав, як збивали дрони у Бєлгородській області, а у Курську – БпЛА буцімто "знешкодили".

На цьому потік свідомості пропагандиста не зупинився й він завершив свою казку тим, що "українські" безпілотники знищили й на території Воронезької та Калузької областей.

Проте вже наступного дня Ліповой почав виправдовуватися, буцімто такого не було. Він почав бідкатися, що просто "некритично" поставився до інформації у соцмережах.

Інформація про 100 українських дронів, які нібито летіли на Москву 9 травня, є неперевіреною. Вона була отримана з неофіційних джерел із публікацій у соціальних мережах,

– намагався виправдатися посіпака.

Як результат, окупант сам зізнався у поширенні фейків. Ліпового мали б притягнути до відповідальності відповідно до російського законодавства. Проте пропагандисти не повідомляють, чи будуть судити генерала за "законом про фейки".

На параді Путін злякався "хлопка"

У Москві 9 травня під час параду "побєдобєсія" російський диктатор злякався "хлопка". Вочевидь, Владімір Путін очікував на "подарунок", проте "хлопком" виявився просто гучний звук барабана.

У мережі опублікували кадри, на яких можна побачити, як кровожерливий диктатор йшов з іноземними лідерами країн СНД та гостями параду. Путін неабияк злякався і завмер. Потім він вирішив різко повернутися до гостей та вдав, що наче нічого не сталося. Втім, в його очах було видно страх.

Путін настільки боявся провокацій, що росгвардійцям роздали антидронові рушниці. Вони захищали периметр Червоної площі від можливих "атак" безпілотниками.