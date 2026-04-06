Летіло понад 140 дронів на Україну: скільки збила ППО та чи влучання

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Україні з кількох напрямків. Сили ППО знищили більшість цілей, однак зафіксовано влучання та падіння уламків у різних регіонах.

Ворог для атаки застосував різні типи БпЛА. Про деталі нічної атаки повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як вдалося відпрацювати ППО по ворожих цілях?

У ніч на 6 квітня атакував регіони України 141 ударним БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Пуски ворожих дронів відбулися із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ ,

Гвардійське – ТОТ АР Крим,

Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 80 із усіх засобів повітряного нападу були "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, українські оборонці неба змогли знищити 114 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 13 локаціях.



Результат роботи ППО у ніч на 6 квітня / Інфографіка ПС ЗСУ

У Повітряних силах наголосили, що атака триває В повітряному просторі України літають декілька ворожих БпЛА, тому перебувайте в безпечному місці, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про наслідки російської атаки на українські регіони?