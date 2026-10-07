РФ вдарила по цивільних суднах біля Болгарії: експерт пояснив, навіщо Путін підіймає ставки

Невідомі дрони 6 жовтня вдарили по двох торговельних суднах у виключній економічній зоні Болгарії. Президент Володимир Зеленський вже наголосив, що саме Росія вдарила по цих кораблях.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко. Відомо, що інцидент стався за 110 кілометрів від узбережжя Болгарії. Одне з суден йшло до Румунії з Єгипту, інше – з Румунії до Туреччини.

Чому Росія вдарила по суднах?

Одне із суден, яке пливло під прапором Того, у результаті атаки затонуло. Доля його екіпажу наразі невідома. Інше – під прапором Палау – загорілося. Там вдалося евакуювати екіпаж. Прем'єр-міністр Болгарії скликав термінове засідання органів безпеки, адже інцидент стався поблизу територіальних вод країни НАТО. Однак там не бачать підстав застосовувати 4 та 5 статті Альянсу.

На думку політолога, такі атаки по суднах є спробою Росії зірвати будь-які домовленості щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Різні країни намагаються схилити Росію до того, аби вона перестала атакувати кораблі, що йдуть в українські порти.

Чому Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу

Про це, цілком ймовірно, говоритимуть на тристоронній зустрічі України, США та Росії, яка може відбутися наприкінці жовтня в ОАЕ.

РФ дуже серйозно намагається зараз задрати ці ставки, очевидно, перед майбутніми переговорами. Вона намагається нав'язати зі свого боку іншу тональність і показати, що і далі буде тероризувати Чорноморську акваторію. І все це перед майбутніми переговорами в Абу-Дабі,

– наголосив Чаленко.

Додамо, РФ атакувала судна 6 жовтня. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це був саме російський комбінований удар, де застосували морські та повітряні безпілотники. Сили оборони України жодних операцій на цій ділянці Чорного моря не проводили. Також напередодні Росія уразила суховантаж в територіальних водах Румунії.