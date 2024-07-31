Росія вночі проти 31 липня атакувала Україну величезною кількістю дронів. Зокрема, вороги випустили по Україні 89 безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ вранці 31 липня відзвітували, що збили всі ворожі цілі. Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що серед уламків збитих вночі "Шахедів" можуть бути знайдені ударні БпЛА інших типів.

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Які дрони могли збити ЗСУ

Полковник сказав, що під час проведення протиповітряного бою уночі, тип цілі визначають за параметрами: висота, швидкість, за візуальними та акустичними даними й так далі.

Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально… Точно встановити, що це за дрон чи ракета можливо після дослідження уламків,

– заявив Ігнат.

Він зауважив, що фактично аналогічно Росія атакувала Україну вночі проти 1 січня 2024 року – тоді ЗСУ збили 87 ударних безпілотників типу "Шахед".

До речі, в українських телеграм-каналах зауважили, що Україну вночі проти 31 липня могли атакувати не "Шахеди", а нові дешеві російські "Гербери".

Офіційно українські військові дані про "Гербери" не підтверджували, проте в телеграм-каналах припустили, що саме тому може бути 100% знищення дронів та їхня величезна кількість.

Що відомо про нові російські "Гербери" – читайте за посиланням.