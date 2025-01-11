У Кіровоградській області є пошкодження після атаки: дрони зачепили опору ЛЕП

В ніч проти 11 січня російські дрони знову атакували Україну. Зокрема, пошкодження зафіксували у Кіровоградській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

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Що відомо про наслідки атаки у Кіровоградській області

Андрій Райкович зауважив, що вночі на Кіровоградщині відпрацювали захисники неба.

В Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках.

Зачепило і опору лінії електропередач. Бригада місцевого РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго" вже приступила до відновлення,

– уточнює Райкович.

За його словами, постраждалих після атаки у регіоні немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, цієї ночі вибухи лунали й у Києві. Повідомлялося, що гучні звуки є наслідком роботи ППО по ворожих дронах. У випадку оголошення тривогу закликаємо не ігнорувати загрозу і негайно прямувати в укриття.