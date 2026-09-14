На Україну знову летять "Шахеди": куди націлився ворог

Російські війська не припиняють терору міст України. Через ворожі цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил, стежить за рухом російських безпілотників.

Де є загроза атаки?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті