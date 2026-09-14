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24 Канал Новини України На Україну знову летять "Шахеди": куди націлився ворог
14 вересня, 20:18
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На Україну знову летять "Шахеди": куди націлився ворог

Тетяна Бабич

Російські війська не припиняють терору міст України. Через ворожі цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил, стежить за рухом російських безпілотників.

Де є загроза атаки?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:18, 14 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на південь Харківщини.

21:13, 14 вересня

Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півдня.

21:09, 14 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Богодухова (Харківщина) курс південно-західний.

21:07, 14 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні н.п. Канів курс північно-східний.

21:05, 14 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Володарки (Київщина) курс західний.

21:04, 14 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину та Запоріжжя.

20:39, 14 вересня

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини.

20:21, 14 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Сумщини.

20:19, 14 вересня

Реактивний БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Володарка курс північний.

20:18, 14 вересня

Групи ударних БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини та Харківщини;

Ударний БпЛА в р-ні н.п. Коломак (Харківщина) вектором руху на Полтаву.

20:14, 14 вересня

Реактиві БпЛА в р-ні Чигирину (Черкащина) курс північно-західний.

19:54, 14 вересня

Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п.Сміла.

19:42, 14 вересня

Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.

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