На Україну знову летять "Шахеди": куди націлився ворог
Російські війська не припиняють терору міст України. Через ворожі цілі в українському небі для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.
24 Канал, посилаючись на дані Повітряних сил, стежить за рухом російських безпілотників.
Де є загроза атаки?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на південь Харківщини. Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півдня. Реактивний БпЛА в р-ні Богодухова (Харківщина) курс південно-західний. Реактивний БпЛА в р-ні н.п. Канів курс північно-східний. Реактивний БпЛА в р-ні Володарки (Київщина) курс західний. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Сумщини. Реактивний БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Володарка курс північний. Групи ударних БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини та Харківщини; Ударний БпЛА в р-ні н.п. Коломак (Харківщина) вектором руху на Полтаву. Реактиві БпЛА в р-ні Чигирину (Черкащина) курс північно-західний. Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п.Сміла. Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на південь Харківщини.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву з півдня.
Реактивний БпЛА в р-ні Богодухова (Харківщина) курс південно-західний.
Реактивний БпЛА в р-ні н.п. Канів курс північно-східний.
Реактивний БпЛА в р-ні Володарки (Київщина) курс західний.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину та Запоріжжя.
Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Сумщини.
Реактивний БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Володарка курс північний.
Групи ударних БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини та Харківщини;
Ударний БпЛА в р-ні н.п. Коломак (Харківщина) вектором руху на Полтаву.
Реактиві БпЛА в р-ні Чигирину (Черкащина) курс північно-західний.
Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п.Сміла.
Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.