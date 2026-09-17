В українському небі знову ворожі "Шахеди", у Києві лунає повітряна тривога: де є ризик удару

Російська армія не збавляє темпів терору українців. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.

Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті