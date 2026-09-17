В українському небі знову ворожі "Шахеди", у Києві лунає повітряна тривога: де є ризик удару
Російська армія не збавляє темпів терору українців. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.
Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.
Що відомо про атаку?
Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де тривога: дивіться на карті
Реактивні БплА на північному сході Вінниччини вектором руху на Білу Церкву. Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з Чорного моря Реактивні БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ. Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область. Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний. КАБи на Харківщину. Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу. Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ. Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря. Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний. Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний. Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний. Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря. Черкащина:
Ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас.
Реактивні БплА на північному сході Вінниччини вектором руху на Білу Церкву.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з Чорного моря
Реактивні БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.
Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.
Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.
Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний.
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний.
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
Черкащина: