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24 Канал Новини України В українському небі знову ворожі "Шахеди", у Києві лунає повітряна тривога: де є ризик удару
17 вересня, 20:43
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В українському небі знову ворожі "Шахеди", у Києві лунає повітряна тривога: де є ризик удару

Тетяна Бабич

Російська армія не збавляє темпів терору українців. Через загрозу ударних дронів для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.

Посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти, 24 Канал інформує про рух ворожих повітряних цілей.

Що відомо про атаку?

Передусім закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

 

21:42, 17 вересня

Реактивні БплА на північному сході Вінниччини вектором руху на Білу Церкву.

21:41, 17 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаєва з Чорного моря

21:23, 17 вересня

Реактивні БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.

21:21, 17 вересня

Реактивний БпЛА на Дніпро зі сходу.

21:10, 17 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

21:00, 17 вересня

Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

20:47, 17 вересня

КАБи на Харківщину.

20:45, 17 вересня

Реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.

20:37, 17 вересня

Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курсом на північ.

20:30, 17 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря.

20:24, 17 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

20:04, 17 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.

20:00, 17 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний.

19:54, 17 вересня

Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

19:48, 17 вересня

Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний.

19:47, 17 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

19:41, 17 вересня

Черкащина:
Ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас.

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