Російські дрони знову націлилися на Україну, під атакою Криворіжжя: де існує загроза удару

Ворожі війська вкотре запустили на українські міста й села безпілотники. Через загрозу атаки в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі загроз для вашого регіону. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ зібрав інформацію про рух повітряних цілей.

Що відомо про російську атаку?

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