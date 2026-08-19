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24 Канал Новини України Російські дрони знову націлилися на Україну, під атакою Криворіжжя: де існує загроза удару
19 серпня, 21:40
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Оновлено - 22:04, 19 серпня

Російські дрони знову націлилися на Україну, під атакою Криворіжжя: де існує загроза удару

Тетяна Бабич

Ворожі війська вкотре запустили на українські міста й села безпілотники. Через загрозу атаки в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі загроз для вашого регіону. 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ зібрав інформацію про рух повітряних цілей.

Що відомо про російську атаку?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Де тривога: відстежуйте на карті

 

22:07, 19 серпня

  • Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний,
  • Реактивний БпЛА на Харківщині, курсом на Люботин.
22:05, 19 серпня

КАБи на схід Харківщини.

22:04, 19 серпня

Реактивний БпЛА південніше Кривого Рогу, курс північно-західний.

21:59, 19 серпня

Вибухи під час повітряної тривоги пролунали на півдні Криворіжжя

21:55, 19 серпня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н)

21:55, 19 серпня

Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс південний/південно-західний.

21:30, 19 серпня

КАБи на Запорізьку область.

21:29, 19 серпня

БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

БпЛА на півдні Миколаївщини.

21:28, 19 серпня

Баражуючий боєприпас "Бандероль" на Чернігівщині, курсом на Ніжин.

20:27, 19 серпня

БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.

БпЛА курсом на Харків з півночі.

20:08, 19 серпня

Ворог вдарив по Херсону

Росіяни обстріляли середмістя Херсона, через що постраждав 50-річний чоловік.

Він отримав вибухову травму, контузію та множинні поранення ніг і черева.

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