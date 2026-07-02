Ударні дрони знову націлилися на українські міста: де є загроза атаки
Ворожа армія безупинно обстрілює міста України. Нова хвиля ударних дронів рухається з різних напрямків, через що в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Ситуацію в українському небі відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про загрозу руху російських БпЛА пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав головну на цей момент інформацію.
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Що відомо про атаку?
У разі оголошення тривоги у вашій області, будьте уважні й обережні. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою. Рух ворожих цілей можете відстежувати за допомогою інтерактивної онлайн-карти.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де тривога: дивіться на карті
Декілька груп БпЛА на межі Донеччини та Харківщини у напрямку Барвінкового.
КАБи на Сумщину та Донеччину!
Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.
Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.
- БпЛА на Суми з півдня.
- Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.