Росія випустила по Україні понад 130 дронів: скільки збила ППО

Російські війська здійснили черговий масований наліт на українські міста, використавши понад сотню ударних безпілотників та хибних цілей. Українським оборонцям вдалося знищити більшість апаратів, хоча уникнути влучань не вдалося.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Атака розпочалася ще з вечора 19 вересня та тривала всю ніч. Загалом окупанти випустили 138 ударних дронів, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія". При цьому половина із запущених апаратів виявилася реактивними.

Ворог запускав безпілотники з російських міст Орел та Міллерово, а також з тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму. Відбивати масований напад довелося авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам радіоелектронної боротьби та мобільним вогневим групам.

Станом на 08:00 ранку українським захисникам вдалося збити або подавити 101 ворожий дрон. Проте без наслідків не обійшлося: військові зафіксували влучання на 17 локаціях. Крім того, ще у п'яти місцях попадали уламки збитих апаратів. У відомстві попередили, що бойова робота триває, адже в небі ще залишаються ворожі цілі.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Останніми тижнями Росія суттєво посилила дроновий терор українських міст. Нагадаємо, 19 вересня захисники знешкодили 141 ціль під час комбінованого удару ракетами та 174 безпілотниками.

Також відомо, що увечері 20 вересня російські війська завдали удару по торговельному центру "Новий континент" у Дніпрі, внаслідок чого в будівлі спалахнула масштабна пожежа. За даними місцевої влади, відомо про п'ятьох постраждалих.