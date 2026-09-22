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24 Канал Новини України Україніські міста знову під прицілом ворожих дронів: де існує небезпека
22 вересня, 21:49
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Українські міста знову під прицілом ворожих дронів: де існує небезпека

Тетяна Бабич

Російська армія майже не припиняє терору мирних міст України. Через нові повітряні загрози в низці областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ворожі повітряні цілі в небі над Україною.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки перебувати в укриттях. Пам'ятайте про власну безпеку! 

Де тривога: дивіться на карті

 
21:44, 22 вересня

КАБи на південь Харківщини.

21:42, 22 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

21:33, 22 вересня

Реактивні БпЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину.

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