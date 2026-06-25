"Шахеди" вкотре націлилися на Україну: які міста під загрозою удару

Ворожа армія безперестанно атакує Україну. Ударні дрони знову летять на низку населених пунктів. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах відстежують ситуацію в небі над Україною. Про загрози пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою і перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

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