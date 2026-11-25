Російські військові знову й знову запускають на Україну ударні безпілотники. Через загрозу обстрілу для низки регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про рух БпЛА з посиланням на Повітряні сили пише 24 Канал.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас перебувати в укриттях у разі оголошення тривоги для вашого регіону. Залишайтеся в безпеці!

Де тривога: дивіться на карті