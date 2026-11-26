Російські війська продовжують атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. Ворожі БпЛА фіксували одразу в кількох областях.

Жителів регіонів закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. 24 Канал стежить за ситуацією.

Що відомо про атаку?

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