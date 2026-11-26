Реактивні дрони рухаються над кількома областями: де є загроза
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. Ворожі БпЛА фіксували одразу в кількох областях.
Жителів регіонів закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. 24 Канал стежить за ситуацією.
Що відомо про атаку?
Де тривога: дивіться на карті
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область Реактивний БпЛА на Миколаїв із заходу Ударні БпЛА у напрямку м. Запоріжжя з півдня Реактивні БпЛА на Кривий Ріг з півночі Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі Реактивні БпЛА на Кам'янське та Дніпро з північного сходу Реактивний БпЛА на Вознесенськ Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Сумщину Реактивні БпЛА на Дніпро та Кривий Ріг з північного сходу. Реактивні БпЛА через Очаків на Миколаївщину північним курсом. Реактивний БпЛА з Житомирщини на Київщину у напрямку Білої Церкви. Дніпропетровщина: реактивні БпЛА на Кривий Ріг, Вишневе Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Перещепине курсом на Полтавщину
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область
Реактивний БпЛА на Миколаїв із заходу
Ударні БпЛА у напрямку м. Запоріжжя з півдня
Реактивні БпЛА на Кривий Ріг з півночі
Реактивний БпЛА на Миколаїв з півночі
Реактивні БпЛА на Кам'янське та Дніпро з північного сходу
Реактивний БпЛА на Вознесенськ
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Сумщину
Реактивні БпЛА на Дніпро та Кривий Ріг з північного сходу.
Реактивні БпЛА через Очаків на Миколаївщину північним курсом.
Реактивний БпЛА з Житомирщини на Київщину у напрямку Білої Церкви.
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА на Кривий Ріг, Вишневе
Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Перещепине курсом на Полтавщину