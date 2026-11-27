Російські військові запустили по Україні ударні та реактивні безпілотники. Повітряна тривога вже охопила кілька областей, жителів закликають перебувати в укриттях до відбою.

24 Канал стежить за рухом ворожих цілей і повідомляє про ситуацію в регіонах. Де Росія запускає реактивні БпЛА? Де тривога: дивіться на карті 20:35, 27 листопада КАБи на Донеччину 20:29, 27 листопада КАБи на Запорізьку область 20:28, 27 листопада Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Оратів/Липовець 20:16, 27 листопада Реактивний БпЛА повз Гайворон на Кіровоградщині курсом на Вінниччину (Теплик) 20:04, 27 листопада Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень