Росія атакує Україну ударними та реактивними дронами: де вже оголосили тривогу
Російські військові запустили по Україні ударні та реактивні безпілотники. Повітряна тривога вже охопила кілька областей, жителів закликають перебувати в укриттях до відбою.
24 Канал стежить за рухом ворожих цілей і повідомляє про ситуацію в регіонах.
Де Росія запускає реактивні БпЛА?
Де тривога: дивіться на карті
КАБи на Донеччину КАБи на Запорізьку область Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Оратів/Липовець Реактивний БпЛА повз Гайворон на Кіровоградщині курсом на Вінниччину (Теплик) Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень
КАБи на Донеччину
КАБи на Запорізьку область
Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Оратів/Липовець
Реактивний БпЛА повз Гайворон на Кіровоградщині курсом на Вінниччину (Теплик)
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Коростень