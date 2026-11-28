Росія ввечері у суботу, 28 листопада, запустила нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять дрони?

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті