Росія знову атакує БпЛА: для яких областей є загроза
Росія ввечері у суботу, 28 листопада, запустила нові групи ударних та реактивних безпілотників у напрямку України. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять дрони?
У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч. Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Балаклію. Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Народичі) Полтава. Ударний БпЛА над містом! Реактивний БпЛА повз Яворницьке у напрямку Дніпра Реактивний БпЛА з Чернігівщини (повз Козелець) у напрямку Київщини.
Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Балаклію.
Реактивний БпЛА з Київщини на Житомирщину (Народичі)
Полтава. Ударний БпЛА над містом!
Реактивний БпЛА повз Яворницьке у напрямку Дніпра
Реактивний БпЛА з Чернігівщини (повз Козелець) у напрямку Київщини.