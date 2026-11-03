На Україну летять нові групи дронів: де зараз найбільша загроза
Російська армія продовжує терор міст України. У небі постійно перебувають ворожі повітряні цілі. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.
За ситуацією стежать Повітряні сили ЗСУ, 24 Канал передає інформацію про загрозу обстрілів.
Що відомо про атаку?
Слід зауважити, що передусім варто пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози.
Де тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Запоріжжя. Вінниччина: реактивний БпЛА на Копайгород. Реактивний БпЛА в напрямку Василькова. Київщина: БпЛА в напрямку Борисполя, Богуслава, Яготина. Група БпЛА із Харківщини курсом на Дніпропетровщину. Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину. Житомирщина: реактивний БпЛА на Звягель зі сходу. КАБи на Харківщину Волинь: реактивні БпЛА курсом на Ковель. Харківщина: велика група БпЛА повз Шевченкове в напрямку Златополя. Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків). КАБ на Запоріжжя. Реактивні БпЛА з Рівненщини у напрямку Волині. Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли, Канева, Золотоноші. Київщина: БпЛА курсом на Переяслав.
Реактивний БпЛА на Запоріжжя.
Вінниччина: реактивний БпЛА на Копайгород.
Реактивний БпЛА в напрямку Василькова.
Київщина: БпЛА в напрямку Борисполя, Богуслава, Яготина.
Група БпЛА із Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.
Житомирщина: реактивний БпЛА на Звягель зі сходу.
КАБи на Харківщину
Волинь: реактивні БпЛА курсом на Ковель.
Харківщина: велика група БпЛА повз Шевченкове в напрямку Златополя.
Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків).
КАБ на Запоріжжя.
Реактивні БпЛА з Рівненщини у напрямку Волині.
Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли, Канева, Золотоноші.
Київщина: БпЛА курсом на Переяслав.