Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України На Україну летять нові групи дронів: де зараз найбільша загроза
3 листопада, 21:13
5

На Україну летять нові групи дронів: де зараз найбільша загроза

Тетяна Бабич

Російська армія продовжує терор міст України. У небі постійно перебувають ворожі повітряні цілі. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

За ситуацією стежать Повітряні сили ЗСУ, 24 Канал передає інформацію про загрозу обстрілів.

Що відомо про атаку?

Слід зауважити, що передусім варто пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози.

Де тривога: дивіться на карті

 

22:03, 03 листопада

Реактивний БпЛА на Запоріжжя.

21:58, 03 листопада

Вінниччина: реактивний БпЛА на Копайгород.

21:56, 03 листопада

Реактивний БпЛА в напрямку Василькова.

21:43, 03 листопада

Київщина: БпЛА в напрямку Борисполя, Богуслава, Яготина.

21:38, 03 листопада

Група БпЛА із Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

21:35, 03 листопада

Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.

21:28, 03 листопада

Житомирщина: реактивний БпЛА на Звягель зі сходу.

21:26, 03 листопада

КАБи на Харківщину

21:17, 03 листопада

Волинь: реактивні БпЛА курсом на Ковель.

21:15, 03 листопада

Харківщина: велика група БпЛА повз Шевченкове в напрямку Златополя.

21:11, 03 листопада

Реактивний БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини (Очаків).

21:09, 03 листопада

КАБ на Запоріжжя.

21:06, 03 листопада

Реактивні БпЛА з Рівненщини у напрямку Волині.

21:01, 03 листопада

Черкащина: БпЛА в напрямку Сміли, Канева, Золотоноші.

Київщина: БпЛА курсом на Переяслав.

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе
Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ