На Україну летять нові групи дронів: де зараз найбільша загроза

Російська армія продовжує терор міст України. У небі постійно перебувають ворожі повітряні цілі. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

За ситуацією стежать Повітряні сили ЗСУ, 24 Канал передає інформацію про загрозу обстрілів.

Що відомо про атаку?

Слід зауважити, що передусім варто пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози.

Де тривога: дивіться на карті