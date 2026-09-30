На Україну знову летять ударні дрони: які міста під загрозою обстрілу
Російська армія майже безперервно запускає на Україну ударні безпілотники. Через загрозу нових атак подекуди оголошено повітряну тривогу.
24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.
Де зараз тривога: дивіться на карті
Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.
Реактивний БпЛА курсом на Димер з півночі.
БпЛА починає рух вздовж Київського водосховища у південному напрямку.
Хмельниччина: реактивний БпЛА в напрямку Старокостянтинова зі сходу.
Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Сквири зі сходу.
Вінниччина: реактивний БпЛА в напрямку Козятина.
Реактивний БпЛА повз Українку в напрямку Києва.
Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.
На Оболонь.
На Печерськ.
На Видубичі.
Реактивні БпЛА на півночі Запорізької області в північно-східному напрямку.
Реактивний БпЛА повз Українку на Київ.
БпЛА на Харків з північного сходу.
Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині: на Холми, Сосницю, Ладан з північного сходу.