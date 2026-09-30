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24 Канал Новини України На Україну знову летять ударні дрони: які міста під загрозою обстрілу
30 вересня, 20:09
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На Україну знову летять ударні дрони: які міста під загрозою обстрілу

Тетяна Бабич

Російська армія майже безперервно запускає на Україну ударні безпілотники. Через загрозу нових атак подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону. 

Де зараз тривога: дивіться на карті

 
20:20, 30 вересня

Реактивний БпЛА через Київське водосховище курсом на Вишгород/Київ.

20:18, 30 вересня

Реактивний БпЛА курсом на Димер з півночі.

20:16, 30 вересня

БпЛА починає рух вздовж Київського водосховища у південному напрямку.

20:15, 30 вересня

Хмельниччина: реактивний БпЛА в напрямку Старокостянтинова зі сходу.

20:10, 30 вересня

Київщина: реактивний БпЛА в напрямку Сквири зі сходу.

20:01, 30 вересня

Вінниччина: реактивний БпЛА в напрямку Козятина.

19:59, 30 вересня

Реактивний БпЛА повз Українку в напрямку Києва.

19:54, 30 вересня

Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.

19:45, 30 вересня

На Оболонь.

19:44, 30 вересня

На Печерськ.

19:43, 30 вересня

На Видубичі.

19:41, 30 вересня

Реактивні БпЛА на півночі Запорізької області в північно-східному напрямку.

19:37, 30 вересня

Реактивний БпЛА повз Українку на Київ.

19:36, 30 вересня

БпЛА на Харків з північного сходу.

Реактивний БпЛА на Дніпро з півдня.

19:35, 30 вересня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині: на Холми, Сосницю, Ладан з північного сходу.

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