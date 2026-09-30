На Україну знову летять ударні дрони: які міста під загрозою обстрілу

Російська армія майже безперервно запускає на Україну ударні безпілотники. Через загрозу нових атак подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти стежить за ситуацією в небі та повідомляє про нові загрози.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати повітряною тривогою та перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться на карті