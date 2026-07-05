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24 Канал Новини України Дрони націлилися на низку міст України: де є загроза обстрілу
5 липня, 21:14
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Дрони націлилися на низку міст України: де є загроза обстрілу

Тетяна Бабич

Ворожі війська вкотре запускають ударні безпілотники на українські міста й села. Через це для низки регіонів оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в небі над Україною відстежують Повітряні сили ЗСУ. Про потенційні загрози пишуть також моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав найважливіше на цей момент.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Відстежуйте рух ворожих цілей за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на мапі

 

21:34, 05 липня

Вибух прогримів у Запоріжжі. Зауважимо, що перед цим для регіону оголошували загрозу ударних дронів.

21:08, 05 липня

20:59, 05 липня

БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.

20:55, 05 липня

Нові групи БпЛА повз Конотоп (Сумщина) курсом на Чернігівщину.

20:26, 05 липня

БпЛА із Чернігівщини повз Діхтярі на Полтавщину.

20:18, 05 липня

Миколаївщина: БпЛА повз Очаків на північ.

19:51, 05 липня

Група реактивних БпЛА на Дніпро.

19:34, 05 липня

БпЛА на Полтаву.

19:32, 05 липня

Групи БпЛА повз Конотоп курсом на Чернігівщину.

19:09, 05 липня

Групи БпЛА в напрямку Конотопа.

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