У російській республіці Адигея поряд з аеродромом Ханська впав безпілотник

У неділю, 24 листопада, безпілотники нібито атакували російську республіку Адигея, що поруч з Краснодарським краєм. Один з дронів також знайшли неподалік від авіабази Ханська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Відомо, що ця авіабаза здатна приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і легші, а також вертольоти всіх типів.

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Російська Адигея опинилася під атакою дронів

За словами місцевих жителів, аеродром атакували щонайменше два безпілотники. Зазначається, що це сталося приблизно о 12:45 за місцевим часом.

Один із БпЛА впав у районі міста Бєлорєченськ Краснодарського краю, за 13 кілометрів від російської авіабази Ханська.

Росіяни показали безпілотник, що впав неподалік від авіабази: дивіться відео

Цікаво, що попри те, що самі росіяни отримали сповіщення про "авіаційну небезпеку", місцева влада та міноборони країни-агресорки не повідомляли про збитий БпЛА.

Безпілотник упав поряд із аеродромом Ханська в Адигеї: дивіться на карті

Аеродром Ханська вже не вперше опиняється під ударом безпілотників – минула атака відбулася 10 жовтня. За даними ЗМІ, тоді один із дронів частково зруйнував злітно-посадкову смугу, а другий безпілотний літальний апарат влучив у склад боєприпасів, спричинивши детонацію ракети X-31, трьох X-35 і 15 авіаційних бомб УМПБ.

До слова, раніше також стало відомо, що Сили оборони уразили ракетами радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Курській області. Подробиці операції розповіли в Генштабі.