Перейшли від шин на інший рівень: росіяни зводять дивні споруди на аеродромах

Російські окупанти продовжують дивувати своїми спробами захистити військові літаки від ударних дронів. Цього разу загарбники створили великі споруди.

Військовий експерт та волонтер Conflict Intelligence Team з псевдонімом Tatarigami_UA прокоментував новий "винахід" росіян. Він також поділився кадрами у соцмережах.

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Що вигадали окупанти

За словами волонтера, ці фотографії опублікував один із російських телеграм-каналів, присвячених військовій авіації. На кадрах зображені установки, що призначені для захисту літаків окупантів від атак дронів. На фото можна побачити залізні споруди, що тримають натягнуту над військовим транспортом сітку.

Чекаємо, поки вони (росіяни – 24 Канал) відкриють існування ангарів,

– написав він.

Візуально ці споруди нагадують каркас ангара / Фото з соцмереж

Росіяни використали дивне інженерне рішення / Фото з соцмереж

Росіяни використовують шини для захисту

Нещодавно ЗСУ успішно атакували безпілотниками кілька військових аеродромів росіян. Деякі літаки було знищено, інші отримали пошкодження. Цей транспорт окупанти використовували для вбивства українців та завдання шкоди нашій інфраструктурі.

Після цього загарбники почали обкладати свої літаки автомобільними шинами в надії захистити їх від атак дронів. Нещодавно в соцмережах з'явилися супутникові знімки, які підтверджують цю інформацію.

Що кажуть експерти про "винахідливість" росіян