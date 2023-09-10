Перейшли від шин на інший рівень: росіяни зводять дивні споруди на аеродромах
Джерело:Tatarigami_UA
Російські окупанти продовжують дивувати своїми спробами захистити військові літаки від ударних дронів. Цього разу загарбники створили великі споруди.
Військовий експерт та волонтер Conflict Intelligence Team з псевдонімом Tatarigami_UA прокоментував новий "винахід" росіян. Він також поділився кадрами у соцмережах.
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Що вигадали окупанти
За словами волонтера, ці фотографії опублікував один із російських телеграм-каналів, присвячених військовій авіації. На кадрах зображені установки, що призначені для захисту літаків окупантів від атак дронів. На фото можна побачити залізні споруди, що тримають натягнуту над військовим транспортом сітку.
Чекаємо, поки вони (росіяни – 24 Канал) відкриють існування ангарів,
– написав він.
Росіяни використовують шини для захисту
Нещодавно ЗСУ успішно атакували безпілотниками кілька військових аеродромів росіян. Деякі літаки було знищено, інші отримали пошкодження. Цей транспорт окупанти використовували для вбивства українців та завдання шкоди нашій інфраструктурі.
Після цього загарбники почали обкладати свої літаки автомобільними шинами в надії захистити їх від атак дронів. Нещодавно в соцмережах з'явилися супутникові знімки, які підтверджують цю інформацію.
Що кажуть експерти про "винахідливість" росіян
- Раніше Tatarigami_UA глузував з того, як росіяни використовують ці шини. Волонтер жартівливо назвав їх новою бюджетною версією замінника вибухового динамічного захисту ERA.
- Нещодавно військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу пояснив, чому росіяни обклали шинами свої Ту-95. За його словами, окупанти у такий спосіб намагаються прикрити від вражаючих елементів паливні баки на літаках та зменшити площу уражень у разі влучення безпілотників.
- Нагадаємо, аналітики CNN припустили, що росіяни за допомогою шин хотіли зменшити видимість літаків вночі. Вони назвали це рішення сумнівним та нагадали про існування інфрачервоних камер.