Це не під контролем Кремля, – Самусь оцінив атаку по Астраханському ГПЗ

В Росії внаслідок ураження палає Астраханський газопереробний завод. ЗСУ вперше завдяки БпЛА завдали удару по головному постачальнику газу для Північного Кавказу. В Росії традиційно звітують, що все буцімто "під контролем" і йде "за планом".

Директор Центру дослідження армії Михайло Самусь в етері 24 Каналу пояснив, що Путін поставив єдине завдання Кремлю – зберегти його владу. Все, що відбувається навколо буде "за планом", поки йому вдається всидіти у своєму кріслі й поки росіяни готові терпіти путінський режим, йти добровільно гинути.

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В чому полягає стратегія України?

Слухати російські офіційні джерела, які звітують про те, що все "за планом" – це марна справа, адже, зі слів Самуся, російські чиновники нічого не вирішують в Росії, не розуміють, що відбувається і погоджуються терпіти те, що творить путінський режим.

Астраханський ГПЗ, куди у ніч на 3 лютого прилетіли українські дрони, є головним виробником сірки в Росії для вибухівки та забезпечує до 66% російського виробництва. Зараз, зі слів директора Центру дослідження армії, можна говорити лише про факт влучання. Як удар буде впливати на виробничий процес – наразі говорити зарано.

"Думаю, що адміністрація Трампа ще не контактувала з українською стороною стосовно ударів ЗСУ по російських НПЗ; газорозподільчих станціях; заводах, які працюють з газом. Це українська стратегія, вона спрямована на максимальне зниження прибутків Росії від нафтогазового комплексу", – зазначив Самусь.

До відома! Протягом 6 місяців підрозділами Сил безпілотних систем здійснено понад 220 операцій з ураження противника вглибині Росії.

Адміністрація США в період правління колишнього президента Байдена, на думку директора Центру дослідження армії, замало зробила для того, щоб Росія не заробляла сотні мільярдів доларів. Лише наприкінці своєї каденції Байден вдався до жорстких санкцій щодо танкерного флоту. Він, як наголосив Самусь, не був тіньовим, а відкрито транспортував нафту, від цього Росія заробляла величезні гроші, аби мати змогу продовжувати війну.

Головний вплив адміністрації Трампа на здатність Росії продовжувати війну буде здійснений тоді, коли США оголосять про відкриття своїх нафтових резервів та заповнять світовий ринок американською нафтою.

А те, що певні об'єкти вибухають в Росії, навряд чи сильно турбує адміністрацію Трампа. Як раз президенту США вигідно, щоб російської нафти було менше. Окрім зниження цін на нафту, Трамп хотів би завоювати нові ринки,

– розповів Самусь.

Які об'єкти в Росії під захистом ППО?

Директор Центру дослідження армії зауважив, що коли очільник Кремля починав так звану "сво", він не розраховував, що вона триватиме понад 3 роки й що кожної ночі українські дрони битимуть по різних військових об'єктах й тих, що належать до критичної інфраструктури.

"Фізично захистити російську територію, навіть її європейську частину, неможливо. Потрібні тисячі ЗРК та інших засобів. Українська розвідка встановлює об'єкти, які можна чи потрібно знищувати, а далі починається їх методична ліквідація. Тому що російська ППО не може прикрити всі об'єкти", – зазначив Самусь.

Прикривається системами протиповітряної оборони лише Москва, можливо, частина прифронтових зон, а також місця, які є важливими особисто для Путіна та його друзів. А от нафтогазовий комплекс Кремль захистити не здатен, не кажучи вже про інші економічні об'єкти, які можуть бути важливими для російської воєнної економіки.

Те, що відбувається – не під контролем Кремля. Те, що якісь російські військові блогери в Telegram пишуть злісні дописи, ніяк не впливає на загальне розуміння ситуації,

– впевнений Самусь.

У російського диктатора, зі слів директора Центру дослідження армії, немає іншого виходу як продовжувати цю війну та намагатися вийти з ситуації, в яку він заліз 11 років тому. Самусь підсумував, що росіяни будуть й надалі терпіти наслідки від війни, а дехто розповідатиме певні речі в Telegram-каналах, але згодом діяльність таких російських блогерів закриватиме ФСБ.