Брянськ атакували БпЛА: могло прилетіти по заводу "Кремній-Ел"

У ніч на 28 квітня росіяни скаржаться на атаку БпЛА на Брянськ. У мережі пишуть, що могло прилетіти в районі заводу "Кремній-Ел".

Про гучну ніч у Брянську з наслідками пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Вибухи у Брянську: куди могло прилетіти

Вночі 28 квітня жителі Брянська чули від 10 до 15 вибухів. Перші з них пролунали приблизно о 01:40. Місцева вдала заявила, що нібито відбиває атаку безпілотників. Та повідомила про пошкодження інфраструктури.

У мережі з'явилися кадри пожежі. Місцеві скаржаться, що горить у районі заводу "Кремній-Ел".

Вночі у Брянську, в районі заводу "Кремній-Ел" чули вибухи: дивіться відео

Що відомо про цей завод

Завод "Кремній-Ел" – одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Там виробляють мікросхеми та компоненти, які використовуються у ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Востаннє безпілотники атакували цей завод у січні 2025 року.