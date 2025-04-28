Завод уже зупиняв роботу: у ЦПД сказали, що виробляє Росія на "Кремній-Ел" у Брянську
- Завод "Кремній-Ел" у Брянську, який виробляє мікроелектроніку для військових потреб Росії, був атакований дронами, що стало п'ятою атакою на завод під час війни.
- Підприємство виробляє компоненти для ракетних комплексів, зенітних ракетних систем, російських БПЛА та інших військових систем, і є важливою ціллю для дронів.
Завод "Кремній-Ел", який в ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони, виробляє електроніку для військових потреб Росії. За час війни це вже п'ята атака на завод.
Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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По російському заводу знову вдарили БпЛА
У Брянську невідомі дрони знову атакували завод "Кремній-Ел". У місті чули від 10 до 15 вибухів, що лунали неподалік підприємства. По заводу вже били з БпЛА, востаннє така атака була в січні 2025 року. Внаслідок цих атак "Кремній-Ел" раніше призупиняв роботу.
На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА,
– повідомив Андрій Коваленко.
Завод цілком може бути вагомою ціллю дронів, адже він є одним з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Саме тут для оборонної промисловості Росії виробляється дискретна продукція – транзистори, діоди, найпростіші модулі на їх основі, що застосовуються у всіх військових мікросхемах.
Мікросхеми та компоненти із заводу йдуть на виробництво ракетних комплексів "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 та С-400, ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", російських БПЛА, а також у бортовій електроніці.
Завод "Кремній-Ел" розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною.
До слова, російське міністерство оборони вважає, що дрони летіли на завод з боку України. Однак ЗСУ ще не підтвердили атаку.