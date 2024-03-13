Дим піднявся високо в повітря: у Бєлгороді дрони атакували будівлю ФСБ

Ніч на 13 березня видалася у Росії неспокійною. Зокрема, росіяни сьогодні зранку заявили про нібито атаку на будівлю спецслужби в Бєлгороді.

Російські пропагандистські медіа заявляють про атаку безпілотником по будівлі ФСБ, інформує 24 Канал.

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Атака по будівлі ФСБ в Бєлгородській області

Зранку 13 березня росіяни заявили про нібито атаку дронів на Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар потрапив штаб їхньої спецслужби.

Так, російські медіа почали поширювати інформацію про влучання по будівлі ФСБ в Бєлгородській області. За їх словами, будівлю атакували безпілотні літальні апарати.

Також в мережі поширили фото наслідків атаки. Помітно, як над будівлею здійнявся дим.



Дрон пошкодив будівлю ФСБ Росії / Фото з телеграм-каналу

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що місто атакували два безпілотники, проте за будівлю ФСБ чиновник не згадав.

Він заявив, що один дрон нібито влучив у багатоквартирний будинок, були лише пошкоджені вікна, дах та фасад. А другий безпілотник, за його словами, впав у річку.

При цьому губернатор Бєлгородської області вже встиг заявити про приналежність атаки безпілотників до української сторони.

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