Аеропорти закриватимуть: атаки дронів на Росію можуть завдати мільйонних збитків

Вночі 10 серпня у Московській області паралізувало роботу двох аеропортів через так звану атаку безпілотників. Якщо такі випадки почастішають, міжнародні компанії можуть відмовитись пускати туди свої рейси.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, що це спричинить мільйонні збитки для Росії. Відповідно авіакомпанії, які досі співпрацюють з Росією, будуть вимушені відмовитись від польотів туди.

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"Один безпілотник – мільйонні збитки"

Варто зауважити, що навіть без бойового запасу безпілотники можуть приносити чимало шкоди. Особливо, літаючи довкола російських аеропортів.

Аеропорти закриватимуть. Це мільйонні збитки. Як виявилось, один відносно копійчаний безпілотник може призвести до закриття аеропорту на кілька годин. Це зірвані 30 рейсів,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Тож авіакомпанії, які продовжують літати в Росію задумаються, чи потрібно їм зазнавати таких збитків. Адже люди звертатимуться до них через зірвані чи перенесені рейси. А це доведеться компенсувати. Варто зауважити, що мовиться не лише про прямі рейси, але й пересадкові.

"Якщо це продовжуватиметься далі, я б провів аналогію з морськими дронами. Через них є шанс заблокувати торгівлю в акваторії Чорного моря для російських суден. Так само й тут – один безпілотник політав – закритий аеропорт, мільйонні втрати", – наголосив політтехнолог.

При цьому насправді неважливо, чи був дрон з бойовим запасом, чи його збили або ж ні. Збитки у будь-якому випадку будуть шаленими. Звісно, аби такий сценарій справді працював, подібні випадки мають набути постійного характеру. Однак вже не вперше аеропорти в Росії закривають чи перенаправляють рейси в інші міста.

Росія й авіакомпанії, які туди літають, зазнаватимуть мільйонних збитків. Вони мають розуміти, що це буде постійно. Тож тепер думайте – відправляти вас рейси в Росію чи ні,

– підкреслив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про наслідки атаки дронів на аеропорти в Росії: дивіться відео



Рейси в Росію можуть скасувати

З кожною атакою дронів на Росію стає зрозуміло, що їхня хвалена ППО не може впоратись зі своїм завданням. Система протиповітряної оборони трохи потужнішою є хіба в районі столиці.

Безпілотники, як правило, збивають у Москві чи в Підмосков'ї, однак туди вони якось таки долітають.

Але навіть те, що вони вводять план "Килим", збивають дрони, це ніяк не сприяє безпеці. Не буде рейсів серйозних міжнародних авіакомпаній, коли в будь-який момент аеропорт можуть закрити,

– зазначив Тизенгаузен.

Зрештою, авіакомпанії, які досі не відмовились від співпраці з Росією, відчують наслідки своїх рішень. Якщо вони не захотіли розірвати зв'язки з країною-агресором, будуть вимушені зробити це під тиском обставин.

План "Килим"

План "Килим" вводять у Росії, коли в повітряному просторі виявлено невідомі об’єкти. Він передбачає вимогу негайної посадки або виведення з відповідного району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі.

Аеропорти в Москві паралізувало через атаку дронів: що відомо