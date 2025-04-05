Окупанти скаржаться на масовану атаку БпЛА на Донецьк

Одна з наймасовіших атак дронів на Донецьк відбулася у ніч на 5 квітня. В місті пролунали десятки вибухів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та російські ЗМІ.

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Що відомо про масовану атаку БпЛА на Донецьк

У ніч на 5 квітня невідомі безпілотники завітали до тимчасово окупованого Донецька. За словами місцевих жителів, в місті пролунали десятки вибухів, активно працювали системи ППО окупантів.

Вибух дрона в Донецьку: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

РосЗМІ повідомляють, що кілька повітряних цілей нібито було збито в районі стадіону "Донбас Арена" та над центром Донецька. Також повідомляється, що російська ППО працювала над Макіївкою та Горлівкою.

Росіяни збивали дрони над центром Донецька: дивіться відео

За словами очевидців, атака БпЛА розпочалася близько першої години ночі. Люди знаходять на вулиці уламки дронів.

Дрон пролітає над Донецьком: дивіться відео

Зауважимо, що станом на ранок 5 квітня офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

До слова, ймовірно, у російському Саратовську БпЛА атакували єдиний в Росії завод з виробництва оптичного волокна "Оптоволоконні системи". Там виникла масштабна пожежа.