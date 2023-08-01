Така кількість дронів – вперше: влада прокоментувала нічну атаку "Шахедами" по Харкову
У ніч проти 1 серпня російські окупанти вдарили по Харкову "Шахедами". Дрони у такій кількості – це вперше.
Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі Радіо Свобода. За його словами, до цього ворог атакував Харків переважно системами С-300.
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Влада розповіла деталі про нічну атаку Харкова
Як розповів Іванов, атака "Шахедами" у такій кількості – це вперше. До цього це були переважно С-300.
Наразі це була така масована атака в один момент "Шахедами". Дякуючи Богу і ЗСУ, частину з них збила ППО. Будемо намагатися підвищувати цей показник, щоб збивали всі,
– заявив він.
Іванов зауважив, що кількість дронів, які цієї ночі атакували Харків, ще встановлюють. Попередньо відомо, що було 5 – 7 безпілотників.
До речі, внаслідок удару був пошкоджений навчальний корпус та гуртожиток училища, а також спортивний комплекс. За словами Іванова, людей у зруйнованому гуртожитку не було.
"У нас у Салтівському районі міста руйнування навчального закладу. Декілька поверхів зруйновано, сталася пожежа. На щастя, без постраждалих. Людей на той момент не було. Гуртожиток був пустий. І в центрі міста у нас атакована спортивна споруда. Також знищено поверх. І саме там ушпиталений 63-річний охоронець цього закладу", – наголосив посадовець.
Обстріл Харкова 1 серпня: все, що відомо
- У ніч на 1 серпня ворог атакував місто Харків безпілотниками. Один БпЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху.
- Також виникла пожежа. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.
- Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.
- В обід у ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічних ударів ворожих БпЛА. Наразі на місці події працюють близько 20 рятувальників і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.