Така кількість дронів – вперше: влада прокоментувала нічну атаку "Шахедами" по Харкову

У ніч проти 1 серпня російські окупанти вдарили по Харкову "Шахедами". Дрони у такій кількості – це вперше.

Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі Радіо Свобода. За його словами, до цього ворог атакував Харків переважно системами С-300.

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Як розповів Іванов, атака "Шахедами" у такій кількості – це вперше. До цього це були переважно С-300.

Наразі це була така масована атака в один момент "Шахедами". Дякуючи Богу і ЗСУ, частину з них збила ППО. Будемо намагатися підвищувати цей показник, щоб збивали всі,

– заявив він.

Іванов зауважив, що кількість дронів, які цієї ночі атакували Харків, ще встановлюють. Попередньо відомо, що було 5 – 7 безпілотників.

До речі, внаслідок удару був пошкоджений навчальний корпус та гуртожиток училища, а також спортивний комплекс. За словами Іванова, людей у зруйнованому гуртожитку не було.

"У нас у Салтівському районі міста руйнування навчального закладу. Декілька поверхів зруйновано, сталася пожежа. На щастя, без постраждалих. Людей на той момент не було. Гуртожиток був пустий. І в центрі міста у нас атакована спортивна споруда. Також знищено поверх. І саме там ушпиталений 63-річний охоронець цього закладу", – наголосив посадовець.

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