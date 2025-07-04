Тривога тривала понад 15 годин: в ОВА розповіли про наслідки атаки на Київщину

В ніч на 4 липня російські війська масовано атакували Київщину безпілотниками та ракетами різних типів. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

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Які наслідки атаки на Київщині

Микола Калашник повідомив, що цієї ночі під ворожим ударом опинилися мирні населені пункти області, повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин.

За словами очільника ОВА, в регіоні працювали сили ППО, також є збиті ворожі цілі.

Дякую нашим мисливцям в небі. Сьогодні вночі у рамках експериментального проєкту було перехоплено близько 60 ворожих дронів. А всього за період його дії, декілька місяців, за допомогою дронів в небі над Київщиною вже вражено майже 550 ворожих БпЛА,

– написав Калашник.

На щастя, постраждалих серед населення немає, влучань в об'єкти критичної інфраструктури також не допущено.

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За даними ОВА, у Бучанському районі Київщини було пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежі на покрівлі багатоповерхового будинку та в гаражних приміщеннях. Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі, а також вибито вікна у трьох квартирах.

У Броварському районі зафіксовано пошкодження вікон у навчальному закладі.

Російські війська атакували дронами та ракетами / Фото: Київська ОВА

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня ворожі сили атакували 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 478 з них: 270 було збито вогневими засобами, а ще 208 – локаційно втрачені.