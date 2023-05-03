Те, що каже Росія, треба ділити на два, – у США відреагували на "атаку дронів" на Кремль

Росія звинуватила Україну у нібито "атаці дронів" на Кремль. На це вже відреагували у Сполучених Штатах.

У США заявили, що треба ділити на два все те, що кажуть у Кремлі. Про це заявив держсекретар Штатів Ентоні Блінкен, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у США про "атаку" Кремля

За словами Блінкена, він бачив повідомлення про "атаку дронів" на Кремль, однак він не може це підтвердити.

Ми просто не знаємо. Я б сприймав усе, що виходить із Кремля, з дуже великою часткою скепсису. Треба ділити на два все те, що там кажуть. Тож давайте подивимося на факти… Але Україна має право захищати себе, як вважає за потрібне,

– зазначив держсекретар США.

Як виявилось, США все ще збирають факти щодо ймовірного інциденту з "дронами" у Москві. Один з американських чиновників повідомив, що Сполучені Штати не попереджали про ймовірну "атаку безпілотників" на Кремль.

"Що б не сталося, попереднього попередження не було", – сказав представник США, додавши, що влада все ще намагається з’ясувати, що саме сталося.

Інший американський чиновник зауважив, що вони все ще працюють над оцінкою претензій Росії і ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна нібито "намагалася вбити Путіна".

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