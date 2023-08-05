У Севастополі помітили морський дрон: з пляжів почали евакуювати людей, хоча влада заперечує

В акваторії поблизу Севастополя окупанти помітили морський дрон. Так звана "влада Криму" заспокоює місцевих й запевняє, що усе "під контролем", проте російські військові наказують евакуювати людей з пляжів.

Відповідні повідомлення поширюють російські пропагандисти. Щоправда, коментують події в тимчасово окупованому Криму росіяни дуже стримано, передає 24 Канал.

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В Севастополі проводять евакуацію без оголошення

Так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв заявив, що у севастопольській морській зоні, у відкритому морі, російський флот виявив надводний безпілотник, який продовжував рух. Він заявив, що окупанти намагаються його знищити, проте до цього часу Развожаєв так і не "похвалився" здобутками.

Ба більше, через дрон окупанти вирішили обмежити рух човнів із Балаклави на пляжі й назад. Проте він швидко вирішив заспокоїти місцеве населення, що буцімто не треба евакуюватися з пляжів.

Евакуюватися з пляжів не треба, ситуація повністю під контролем флоту. Залишайтеся на місцях та не допускайте паніки,

– намагався заспокоїти Развожаєв місцеве населення.

Проте опубліковані у мережі кадри свідчать про протилежне. На одному з пляжів Севастополя людей терміново закликали евакуюватися, бо буцімто "закрили море". Чоловік на відео не став нічого пояснювати, лише заявив, що це "наказ військових".

"Я не буду нічого пояснювати. Це вояки дали наказ у зв'язку з СВО", – сказав чоловік.

Людей у Севастополі змушують евакуюватися: дивіться відео

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