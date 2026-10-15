Понад 10 годин атаки та 26 місць ураження: ДСНС про деталі наймасовішого удару по Кіровоградщині

У ніч на 15 жовтня російські загарбники здійснили найдовшу та наймасштабнішу безпілотну атаку на Кропивницький та Кіровоградську область від початку повномасштабного вторгнення, випустивши майже 360 БпЛА. Ворожий обстріл тривав понад 10 годин, унаслідок чого загинули троє людей, ще 6 зазнали поранень.

Про деталі та наслідки варварського обстрілу в ефірі 24 Каналу розповіла речниця ДСНС у Кіровоградській області Оксана Васильків. Вона наголосила, що ця атака стала найдовшою та наймасовішою для регіону за весь час повномасштабного вторгнення.

Деталі атаки від ДСНС

Страшна ніч видалася для Кіровоградщини. Понад 10 годин тривала атака ворожими БпЛА і по обласному центру, і по області, загалом по всіх районах нашої області, зазначила речниця ДСНС.

На превеликий жаль, атака забрала життя мирних мешканців та спричинила численні поранення.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих, шестеро травмованих, п'ятеро із них перебувають у лікарнях під наглядом лікарів. Одній людині надали допомогу на місці, вона відмовилась від госпіталізації,

– повідомила Оксана Васильків.

Куди цілив ворог?

Окупаційні війська вкотре свідомо били по цивільній та критичній інфраструктурі, намагаючись перевантажити протиповітряну оборону. Під ворожим прицілом опинилися житлові будинки, підприємства та логістика.

Ворог бив і по цивільній інфраструктурі: пошкоджені будинки, прибудинкові території, автомобілі. Ворог бив і по транспортній інфраструктурі, по логістичних центрам, по магазинах, по складах, по різних підприємствах, по відкритій території, скрізь. Загалом 26 локацій,

– підкреслила представниця ДСНС.

На більшості уражених об'єктів спалахнули пожежі, ліквідація яких тривала до самого ранку. Рятувальники залучили максимальні сили для подолання наслідків ворожих прильотів.

За словами Васильків, повідомлень про людей під завалами наразі не надходило, однак масштаби збитків та остаточна кількість постраждалих ще уточнюються через значну зону ураження.

Ворожі атаки на інші регіони України

Кіровоградщина – не єдиний регіон, який зазнав терористичних ударів ворога останнім часом: