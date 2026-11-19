У російському Курську 19 листопада пролунали вибухи через атаку невідомих дронів. У місті пошкоджено кілька житлових будинків, а в одній зі споруд у самому центрі виникло задимлення.

Як передає Telegram-канал ASTRA з посиланням на оперативний штаб регіону, у місті екстрено спрацювала російська система протиповітряної оборони.

Наслідки влучань та підрив цивільного

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн повідомив, що над Курськом спрацювала система протиповітряної оборони. За попередніми даними, в одній із будівель у центрі міста виникло задимлення. Він зазначив, що ситуація уточнюється та перебуває під його особистим контролем. Наслідки атаки: дивіться відео очевидців

Також посадовець оприлюднив зведення щодо наслідків падіння уламків збитих апаратів. За його словами, пошкоджено шість багатоповерхівок та одне приватне домоволодіння, проте загиблих немає.



Наслідки атаки / Фото з мережі

Окрім цього, в області зафіксували підрив на вибуховому пристрої місцевого жителя. У селі Сопелівка Курчатовського району 57-річний чоловік наступив на вибуховий пристрій під час завантаження буряків, дістав поранення ноги й потрапив до обласної лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що атаки безпілотників охоплюють різні регіони Росії: увечері 12 листопада дрони паралізували роботу чотирьох московських летовищ, а у Волгограді спалахнув нафтопереробний завод.