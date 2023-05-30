Шукають черепашок-ніндзя: у Москві ретельно перевіряють каналізаційні люки після атаки дронів

30 травня Москву атакували невідомі безпілотники. Після цього російські комунальники в паніці почали перевіряти каналізацію.

Також каналізаційні люки перевіряють правоохоронці. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Москві після атаки ретельно перевіряють каналізаційні люки

Як стало відомо, після атаки БпЛА у паніці комунальники перевіряють каналізацію. Також каналізаційні люки дивиться поліція.

Так, силовики разом із комунальниками відкривають люки, світять туди ліхтариками, щось вивчають та йдуть до наступного.

З чим це може бути пов'язано – поки що невідомо. Можливо, росіяни шукають черепашок-ніндзя, яких хочуть звинуватити в атаці дронами.

Як комунальники перевіряють каналізацію після атаки: дивіться відео

Окрім цього, у Москві глушать сигнали супутникової навігації. Захід пов'язаний з атакою безпілотників.

Росіяни патрулюють з антидроновими рушницями

РосЗМІ повідомляють, що співробітники поліції в Новій Москві патрулюють вулиці з антидроновими рушницями. Також вони вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.

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