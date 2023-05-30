Шукають черепашок-ніндзя: у Москві ретельно перевіряють каналізаційні люки після атаки дронів
30 травня Москву атакували невідомі безпілотники. Після цього російські комунальники в паніці почали перевіряти каналізацію.
Також каналізаційні люки перевіряють правоохоронці. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві
У Москві після атаки ретельно перевіряють каналізаційні люки
Як стало відомо, після атаки БпЛА у паніці комунальники перевіряють каналізацію. Також каналізаційні люки дивиться поліція.
Так, силовики разом із комунальниками відкривають люки, світять туди ліхтариками, щось вивчають та йдуть до наступного.
З чим це може бути пов'язано – поки що невідомо. Можливо, росіяни шукають черепашок-ніндзя, яких хочуть звинуватити в атаці дронами.
Як комунальники перевіряють каналізацію після атаки: дивіться відео
Окрім цього, у Москві глушать сигнали супутникової навігації. Захід пов'язаний з атакою безпілотників.
Росіяни патрулюють з антидроновими рушницями
РосЗМІ повідомляють, що співробітники поліції в Новій Москві патрулюють вулиці з антидроновими рушницями. Також вони вибірково зупиняють автомобілі для перевірки документів.
Атака дронів на Москву: все, що відомо
- 30 травня росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві. Внаслідок цього у кількох квартирах вилетіли шибки. Причиною вибуху у багатоповерхівці нібито міг стати дрон.
- Ще один дрон, ймовірно, атакував будинок на Профспілковій вулиці. Очевидці заявили, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі, пошкоджено скло.
- Також уламки безпілотника нібито впали на ще один будинок, який розташований на Ленінському проспекті. Наразі місце оточене – там працюють сапери. Також у будинку відбувається евакуація.
- Зазначається, що вибухи зранку чули жителі Підмосковних Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево.
- Пропагандисти заявили, що у Підмосков'ї за ранок нібито збито понад 10 безпілотників. Більшість із них – в Істринському, Красногірському та Одинцовському районах.
- Згодом стало відомо, що росіяни запровадили у Москві та області план "Тайфун". Він передбачає збір особового складу МВС, що залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.