У Росії аеропорти Домодєдово і Внуково були паралізовані через роботу дронів

Вночі 10 серпня окупанти побідкались, що на Москву знову летіли невідомі дрони. Через це аеропорти Внуково та Домодєдово були паралізовані.

Так, московські аеропорти обмежили прийом та відправку рейсів. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Домодєдово і Внуково були паралізовані через дрони

За даними росЗМІ, вночі 10 серпня через так звану атаку дронів на Москву аеропорти Домодєдово і Внуково обмежили прийом та відправку рейсів. Загалом у двох аеропортах було затримано приліт майже 30 рейсів.

Згідно з онлайн-табло, у Домодєдово відкладали посадку 20 рейсів, а у Внуково – 9. Також у Внуково затримали виліт трьох рейсів. Літаки, що прибували, були перенаправлені в інші авіагавані.

Окрім цього, рейс Анкара – Москва "Турецьких авіаліній" вимушено посадили в пітерському Пулковому замість Внуково. Пасажирів висадили та залишили наодинці зі своїми проблемами – мовляв, чи чекайте, чи добирайтеся до столиці самі, як бажаєте.

За словами пасажирів, їм видали багаж і кинули в повному здивуванні – без їжі та води. Представник авіакомпанії пропонував просто чекати або вирішувати проблеми самотужки – їхати до Москви потягом, автобусом чи попуткою.

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