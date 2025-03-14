Атака на Москву: дрон впав за 400 метрів від маршруту Путіна з Ново-Огарьова до Кремля

В ніч проти 14 березня українські дрони знову атакували російські регіони, зокрема Москву. Ймовірно, один з безпілотників упав за 400 метрів від маршруту Путіна з Ново-Огарьова до Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку дронів на Москву

Так, пропагандисти пишуть, що у ході нинішньої атаки БПЛА залетіли глибше до столиці Росії.

Два з них упали неподалік Садового кільця. Один – поряд з Кутузовським проспектом, яким російський президент їздить з резиденції в Ново-Огарьово до Кремля, а другий – поряд з метро "Шаболівська" та Шуховською вежею,

– пишуть там.

Один з дронів, що впав поряд з Кутузовським проспектом, влучив у дворівневу квартиру на останньому поверсі будинку. Пошкоджено меблі та скління балкона. Уламки впали на козирок під'їзду, від будинку відвалився шматок покрівлі. Відстань до Кремля складає всього 4 кілометри.

Другий дрон досягнув метро "Шаболівська" – на даху будинку поряд спалахнула пожежа. Третій безпілотник впав на приватний будинок у котеджному селищі "Росінтер-2" у Троїцькому окрузі Нової Москви. Внаслідок атаки пошкоджено три автівки, мотоцикл та частину мансарди.

Куди долетіли українські безпілотники / фото росЗМІ

До речі, цієї ночі дрони СБУ уразили газокомпресорні станції "Давидоська" у Тамбовській області та "Новопетровська" у Саратовській області. Також знищено польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 у Білгородській області.