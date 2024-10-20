Окупанти заявили про атаку дронів на Москву: поблизу столиці Росії було гучно

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що вночі 20 жовтня невідомі безпілотники начебто намагалися атакувати столицю Росії. Традиційно він переконує, що вдалося відбити удар.

Був начебто лише один БпЛА. Збивали його в Раменському міському окрузі, повідомив Собянін.

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Після довгої перерви дрони знову полетіли на Москву

Собянін заявив, що цей безпілотник, атаку якого начебто вдалося відбити, летів саме на Москву. В результаті роботи сил ППО впали уламки.

Він додає, що на місці їх падіння нібито руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці.

Більше подробиць мер Москви не надав. Щоправда, російські ЗМІ повідомили, що в Жуковському аеропорту та в "Домодєдово" затримують деякі рейси, а в "Шереметьєво" – переносять.

Раніше російські моніторингові ресурси зазначили, що в Московську область дрони залітають з Орловської. В останній також лунали вибухи.

До слова, востаннє дрони долітали до Підмосков’я ще на початку вересня. Там лунала серія потужних вибухів, закривали аеропорти. Також під удар міг потрапити завод у Коломні, де виготовляють "Іскандери", системи різноманітних ракетних технологій, ППО та багато іншої зброї.

Крім того, вже у жовтні у Мокві горіло військове училище. Тоді причиною називали атаку БпЛА, але ця інформація не підтверджена досі.