Уже не 32 дрони, а 8: у міноборони Росії звинуватили Україна в атаці дронів на Москву
Російське оборонне відомство заявило, що Москву атакували українські безпілотники. Тільки у школі математики їх, очевидно, не вчили – заплутались у цифрах.
Річ у тім, що міністерство оборони Росії прозвітувало про 8 збитих безпілотників, але росЗМІ повідомляли про 32 дрони випущених по Московській області зранку 30 травня.
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Вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у Москві,
– йдеться у повідомленні терористичного міноборони Росії.
Кажуть, що місто атакували 8 безпілотників літакового типу. Мовляв, 5 дронів було збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї, ще 3 – засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого вони "втратили керування та відхилилися від намічених цілей".
Що не так зі звітом російського міноборони
РосЗМІ і низка телеграм-каналів з посиланням на свої джерела писали, що Москву атакували 32 безпілотники:
- 19 були збиті в Підмосков'ї,
- близько 10 впали в межах міста, зачепившись за дерева,
- ще 3 – потрапили в житлові будинки на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та вулиці Атласова у Новій Москві.