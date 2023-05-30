Уже не 32 дрони, а 8: у міноборони Росії звинуватили Україна в атаці дронів на Москву

Російське оборонне відомство заявило, що Москву атакували українські безпілотники. Тільки у школі математики їх, очевидно, не вчили – заплутались у цифрах.

Річ у тім, що міністерство оборони Росії прозвітувало про 8 збитих безпілотників, але росЗМІ повідомляли про 32 дрони випущених по Московській області зранку 30 травня.

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Вранці київським режимом здійснено терористичну атаку безпілотними літальними апаратами по об'єктах у Москві,

– йдеться у повідомленні терористичного міноборони Росії.

Кажуть, що місто атакували 8 безпілотників літакового типу. Мовляв, 5 дронів було збито зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї, ще 3 – засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого вони "втратили керування та відхилилися від намічених цілей".

Що не так зі звітом російського міноборони

РосЗМІ і низка телеграм-каналів з посиланням на свої джерела писали, що Москву атакували 32 безпілотники: