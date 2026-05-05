Шляхи є: полковник запасу ЗСУ пояснив, як українським дронам вдалось подолати московську ППО

Вночі 4 травня українські безпілотники FP-1 атакували Москву. Вони долетіли до центру російської столиці. Зокрема, вибухи лунали за 6 кілометрів від Кремля. Наші дрони можуть проходити до таких об'єктів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що російські "Панцирі", які стоять на певних підвищеннях, можуть багато що не бачити. Хоча майже всю ППО окупанти кинули для захисту Москви.

"Пройти можливо, наприклад, як цей безпілотник проникнув на гранично малих висотах. Зараз москвичі у тих соцмережах, які у них лишилися, підтверджують, що йшли на гранично малих висотах, намагаючись протиснутися між висотками. А це означає, що під радіогоризонт", – пояснив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський натякнув на загрозу для параду у Кремлі. Адже українські дрони технічно зможуть долетіти до Москви. 9 травня у російській столиці не планують демонстрацію військової техніки, зокрема, з важким озброєнням. Річ у тім, що Росія не може гарантувати безпеку заходу такого формату, зокрема, через можливість ударів українських БпЛА.

Яке завдання атаки?

Роман Світан підкреслив, що військове завдання дрон не виконає. Основна мета – навести шуму перед 9 травня. Для такої цілі до "побєдобєсія" можна витратити кілька сотень безпілотників залежно від можливостей. Якщо є надлишок БпЛА, то можна "покошмарити" Москву.

Навіть "Панцирі", які стоять на певних підвищеннях, також не бачать багато чого через ті ж висотки, тому така можливість є. Один, два, три безпілотники просунеться, вдариться об висотку, намагаючись йти на гранично малій висоті,

– зазначив військовий експерт.

У росіян велика проблема з тилами. Вони майже всю протиповітряну оборону кинули на Москву, тому щільність там зараз величезна. Окупанти знімають засоби з усіх напрямків: з Північного Кавказу, центральних районів Росії, з Татарстану, Башкортостану, з нафтопереробних заводів і так далі, для того, щоб перекрити Москву.

Цікаво, що військовий оглядач Іван Тимочко пояснив, чи зіпсує приліт дронів запланований парад до 9 травня у Москві. За його словами, російській пропаганді вкрай складно вигадати виправдання для вибухів, що пролунали біля Кремля, тому цей парад не буде тріумфальним. Москвичі ж на тлі цього намагаються виїхати з міста. Крім того, такі удари відіб'ють у деяких іноземних політиків бажання їхати на парад.

Що відомо про атаку дронів на Москву?

У ніч на 4 травня у Москві вибухали БпЛА. Ударні безпілотники долетіли до російської столиці близько 1 ночі. Зокрема, дрони влучили лише за 6 кілометрів від Кремля.

Один із вибухів пролунав на Мосфільмівській вулиці, де постраждав багатоповерховий житловий комплекс "Мосфільмівський". Мер Сергій Собянін заявив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат, все в уламках. Провели евакуацію жителів будинку.