Росіяни в черговий раз бідкаються, що Москву атакують дрони: в області лунають вибухи

Атака БпЛА на Росію не припиняється. Удень 7 квітня росіяни знову поскаржилися, що дрони намагаються прорватися до Москви.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку БпЛА на Москву

Росіяни заявляють про те, що нібито вдалося збити БпЛА над Раменським у Московській області. Жителі одного з приватних секторів чули звуки вибухів.

Також про звуки вибухів повідомляють жителі Калузької області. Попередньо, начебто працює ППО.

Трохи пізніше з'явилася також інформація про роботу ППО в Підмосков'ї. Місцеві повідомляють про вибухи в Раменському та Електросталі

Крім того, в аеропортах Жуковський і Калуга введено план "Килим". Там призупинено прийом і відправлення рейсів.

Росіяни повідомляють, що по стику Брянської та Курської області в бік Орловської області рухаються 40 – 50 БпЛА. Вони направляються в бік Московської області.

Згодом мер Москви Сєргєй Сябянін заявив, що силами ППО нібито було відбито атаку безпілотника, який летів на Москву.

Нагадаємо, що у ніч на 7 травня дрони СБУ успішно завдали ударів по двох заводам ВПК в російському тилу. Мовиться про підприємства "Базальт" та "Сплав".