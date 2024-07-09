"Ось він летить": росіяни показали момент потужного удару дронів по НПЗ

Щонайменше 5 українських дронів атакували російський нафтопереробний завод у Калачі-на-Дону. З'явилися кадри, на яких видно наслідки удару та безпілотники у момент прильоту.

Йдеться про НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області, який був під прицілом рано-вранці 9 липня, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-пабліки.

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Удар дронів по НПЗ у Волгоградській області

Ворожі телеграм-канали стверджують, всього на завод впало щонайменше три безпілотники, а решта – нібито приземлились поряд із хлібозаводом. Спалахнула пожежа.

Ось він (дрон – 24 Канал) летить, дивись,

– кричить чоловічий голос на відео, що поширюють у мережі.

На кадрах справді видно БпЛА на підльоті до нафтобази. Крім того, можна почути вибух і побачити величезний стовп чорного диму, що піднімається з язиків не менш масштабного полум'я.

Атака дронів по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка": дивіться відео

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Росіянам навіть довелось закрити аеропорти Волгограда та Астрахані через загрозу повторної атаки дронів на регіон. Прийом літаків та їхній виліт були призупинені.

БпЛА летять на російський НПЗ у Волгоградській області: дивіться відео

Про атаку телеграм-канали написали близько 05:50, 9 липня. І станом на 09:20 пожежу на місцях прильотів в районі російського НПЗ все ще гасили.