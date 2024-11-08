Масована атака "Шахедами" по Одесі: відомо про щонайменше одну жертву

Російські окупанти вкотре атакували безпілотниками Одещину. Відомо, що внаслідок атаки загинула 1 людина.

Також відомо про пошкодження житлових будинків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Атака на Одещину

Зранку 8 листопада в ДСНС повідомили, що рятувальники, разом зі службами взаємодії, ліквідували наслідки нічного російського терору по Одещині.

Вказується, що в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула в двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка.

Крім цього, рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автомобілях одного з підприємств.

Відомо, що пошкоджень зазнала також будівля навчального закладу.

В ДСНС додали, що піротехнічним підрозділом проводились обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією внаслідок ворожої атаки загинула 1 особа, постраждало 9 осіб,

– вказали в ДСНС.

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, повідомив, що внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автівки. В Національній поліції зазначили, що його авто понівечило уламками.

Ще 8 людей зазнали поранення. Кіпер повідомив, що у 91-річної жінки гостра реакція на стрес.

За його словами, 6 постраждалих госпіталізували. Іншим допомогу надали на місці. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС