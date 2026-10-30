Понад 370 рейсів скасовано чи затримано: масована атака дронів паралізувала Москву

У ніч на 30 жовтня в аеропортах Москви скасували або затримали понад 370 рейсів через наліт безпілотників. Обмеження повітряного простору повністю заблокували роботу столичного авіавузла майже на 9 годин поспіль.

Подробиці про ситуацію в російській столиці повідомляють пропагандистські медіа.

Що відбувається у Москві на тлі атаки дронів?

За словами мера Москви Сергія Собяніна, з вечора четверга в напрямку Московського регіону летіли 862 безпілотники, більшість з яких нібито ліквідували на далеких рубежах.

Найбільших збоїв зазнав розклад аеропорту Шереметьєво, де скасували 149 рейсів, а ще 94 вильоти затримали. Водночас у Внуково затримали 76 літаків і скасували 31, а в Домодєдово зафіксували 8 затримок та 14 скасувань.

Дев'ятигодинний авіаколапс у небі та черги на летовищах

Упродовж дев'яти годин поспіль усі чотири московські аеропорти взагалі не обслуговували рейси на приліт та на виліт. Літаки, які прямували до столиці з інших регіонів, розвертали просто в повітрі.

Зокрема, пасажири з петербурзького аеропорту Пулково розповіли про масове повернення бортів назад у пункт відправлення. Через це в терміналах утворилися великі черги з людей, які намагалися повернути або обміняти свої квитки.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібний масштабний збій стався нещодавно: у Росії заявили про одну з наймасованіших атак уночі 29 жовтня, коли до російської столиці прямували сотні БпЛА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що регулярне закриття неба спричиняє багатомільярдні втрати російській авіагалузі через простої техніки, витрати на пальне та необхідність виплачувати компенсації.