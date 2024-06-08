Атака дронів на Північну Осетію – спецоперація ГУР, – джерела

Дрони вперше долетіли до Північної Осетії. Росіяни заявили про атаку на аеродром "Моздок", звідки злітають МіГи. За операцією стоїть ГУР.

За даними джерел 24 Каналу, атака на Північну Осетію – операція ГУР МО України.

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Руйнування уточнюються

Джерела повідомили, що наслідки атаки ще уточнюються. Варто зазначити, що місцева влада спершу заявила, що руйнувань внаслідок атаки немає.

Однак згодом окупанти опублікували повідомлення, в якому написали, що "зафіксовано незначні руйнування та займання".

Цікаво, що місцевих жителів також закликають нічого не оприлюднювати в мережі. "Прохання утриматися від поширення будь-яких відеоматеріалів з цієї нагоди! Противник веде збір розвідданих за матеріалами", – заявила місцева влада. Це свідчить про те, що руйнування справді є.

До слова, також у Моздоку ворог створив оперативний республіканський штаб, а усі масові заходи – скасували. Спецслужби міста перевели в режим підвищеної готовності.

Що відомо про атаку на Моздок