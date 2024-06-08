Атака дронів на Північну Осетію – спецоперація ГУР, – джерела

8 червня 2024, 12:11
Читать новость на русском

Дрони вперше долетіли до Північної Осетії. Росіяни заявили про атаку на аеродром "Моздок", звідки злітають МіГи. За операцією стоїть ГУР.

За даними джерел 24 Каналу, атака на Північну Осетію – операція ГУР МО України.

Дивіться також Ціль – Моздок: все, що відомо про аеродром у Північній Осетії

Руйнування уточнюються

Джерела повідомили, що наслідки атаки ще уточнюються. Варто зазначити, що місцева влада спершу заявила, що руйнувань внаслідок атаки немає. 

Однак згодом окупанти опублікували повідомлення, в якому написали, що "зафіксовано незначні руйнування та займання".

Цікаво, що місцевих жителів також закликають нічого не оприлюднювати в мережі. "Прохання утриматися від поширення будь-яких відеоматеріалів з цієї нагоди! Противник веде збір розвідданих за матеріалами", – заявила місцева влада. Це свідчить про те, що руйнування справді є.

До слова, також у Моздоку ворог створив оперативний республіканський штаб, а усі масові заходи – скасували. Спецслужби міста перевели в режим підвищеної готовності.

Зверніть увагу! Від України до Моздока – близько тисячі кілометрів. 

Що відомо про атаку на Моздок

  • Зранку російська сторона заявила, що над Моздоком нібито збили 3 БпЛА. Повідомляється також, що метою атаки був військовий аеродром.
  • Варто зазначити, що цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, Су-24МР та МіГ-31К.
  • У мережі поширюють відео з атакою БпЛА. Також наприкінці одного запису можна почути вибух. Однак даних про наслідки атаки наразі немає.
  • За словами росіян, постраждалих внаслідок атаки немає.
Автор: Анастасія Кушпіт