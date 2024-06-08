Атака дронів на Північну Осетію – спецоперація ГУР, – джерела
Дрони вперше долетіли до Північної Осетії. Росіяни заявили про атаку на аеродром "Моздок", звідки злітають МіГи. За операцією стоїть ГУР.
За даними джерел 24 Каналу, атака на Північну Осетію – операція ГУР МО України.
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Руйнування уточнюються
Джерела повідомили, що наслідки атаки ще уточнюються. Варто зазначити, що місцева влада спершу заявила, що руйнувань внаслідок атаки немає.
Однак згодом окупанти опублікували повідомлення, в якому написали, що "зафіксовано незначні руйнування та займання".
Цікаво, що місцевих жителів також закликають нічого не оприлюднювати в мережі. "Прохання утриматися від поширення будь-яких відеоматеріалів з цієї нагоди! Противник веде збір розвідданих за матеріалами", – заявила місцева влада. Це свідчить про те, що руйнування справді є.
До слова, також у Моздоку ворог створив оперативний республіканський штаб, а усі масові заходи – скасували. Спецслужби міста перевели в режим підвищеної готовності.
Що відомо про атаку на Моздок
- Зранку російська сторона заявила, що над Моздоком нібито збили 3 БпЛА. Повідомляється також, що метою атаки був військовий аеродром.
- Варто зазначити, що цей аеродром є базою для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, Су-24МР та МіГ-31К.
- У мережі поширюють відео з атакою БпЛА. Також наприкінці одного запису можна почути вибух. Однак даних про наслідки атаки наразі немає.
- За словами росіян, постраждалих внаслідок атаки немає.