Росіяни не змогли збити: Андрющенко розкрив, якими засобами уразили критичний об’єкт Приморська

В окупованому Приморську Запорізької області відбулось ураження великого датацентру, а також двох баз та обладнання зв'язку, що було встановлено на телевізійній вежі. Внаслідок атаки електрика та телевізійний сигнал у місті зникли.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу деталі атаки, що відбулась у Приморську. Також він повідомив, які саме засоби влучили в об'єкти зв'язку окупантів.

Читайте також Дістали там, де росіяни не чекали: як ЗСУ вдарили по топовому складу Путіна

Як вдалося здійснити атаку на Приморськ?

Андрющенко наголосив, що по Приморську було завдано ударів двічі за минулий тиждень – по датацентру з двома величезними провайдерами, які працюють виключно у Запорізькій області. Пріоритет цих провайдерів – лінія оборони.

"Після того як росіянам було вимкнуто Starlink, які забезпечували зв'язок між підрозділами, завдання ударів, координацію дронів, роботу протиповітряної оборони системи, для нас з'явився коридор ураження Мелітополь – Якимівка – Приморськ. Завдяки цьому, наприклад, були атакована база нафтопереробки у Темрюкському районі Краснодарського краю", – пояснив він.

Варто знати. Безпілотники вночі 15 лютого атакували Краснодарський край Росії. Зокрема, у селищі Волна Темрюкського району внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся резервуар з нафтопродуктами. Також тієї ж ночі вибухи чули у низці міст Росії серед яких Краснодар, Новоросійськ, Геленджик, Слов'янськ-на-Кубані, Сочі, Анапа, Туапсе та в Адигеї.

В Приморську в середині минулого тижня спершу прилетіло, за його словами, чотири українські ударні дрони FP-2 по приміщенню пошти, де було розташовано найбільший датацентр на території Запорізької області.

Туди зайшло до пів тонни вибухівки. Тому цікаво було спостерігати як росіяни казали, що нібито проводять ремонт, хоча насправді там не було що ремонтувати. Але вони затягнули нове обладнання на старе, трошки доапгрейдили і воно почало працювати. А потім його добили 14 лютого. Тому певні провайдери на території Запорізької області перестали існувати,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Також там було встановлено обладнання, як відзначив він, для забезпечення роботи РЕБів і зв'язку на телевежі. Коли по ній вдарили, зник, зокрема, телевізійний сигнал. Саме це дозволяє зрозуміти, що точно було ураження. Зв'язок у росіян ще залишається, але не такий, як вони б хотіли.

З погляду ураження Приморська – це місцями еталонна операція. Зауважу, що попри таку велику кількість вибухівки, яка була використана для удару по датацентру, не постраждала жодна цивільна людина,

– наголосив Петро Андрющенко.

Це свідчить, на думку керівника Центру вивчення окупації, про якість виробництва українських дронів FP-2, які росіяни не змогли збити. Хоча намагалися це зробити, стріляючи з кулемета у Приморську, але це не дуже у них вийшло.

Що відомо про атаки по території Росії?