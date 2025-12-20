Укр Рус
Оборонці успішно знищили "Шахеди": як вночі відпрацювала ППО
20 грудня, 09:57
Оборонці успішно знищили "Шахеди": як вночі відпрацювала ППО

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 51 ударним безпілотником.
  • Сили оборони України збили або подавили дрони на Півночі, Півдні та Сході країни.

Уночі 20 грудня російська армія продовжила терор України та атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Також ворог запустив 51 ударний безпілотник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки цілей збила ППО 20 грудня?

Росіяни запустили три ракети та дрони типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Озброєння летіло на Україну з районів Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Шаталово.

Серед 51 безпілотника було близько 30 "Шахедів".

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи знищили 31 ворожий дрон різних типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Три балістичні ракети та 20 БпЛА влучили на 15 локаціях.


ППО знищила більшість ворожих цілей / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Де нещодавно атакував ворог?

  • Унаслідок удару по портовій інфраструктурі Одещини 19 грудня загинули 8 людей, а понад 20 отримали поранення. На парковці спалахнули вантажівки, також пошкоджені легкові автівки.

  • Внаслідок масованої атаки дронів на Миколаїв зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Ще кілька будівель та машин зазнали ушкоджень. Минулося без потерпілих.

  • Удень 19 грудня окупанти вдарили по Запоріжжю. Там сталися пожежі в кількох житлових будинках. Постраждали 7 людей.