В Росії скаржаться на нічну атаку БпЛА: окупанти заявили і про збиття таємничої повітряної кулі

У Росії вранці 25 жовтня заявили про нічну атаку дронів. Ба більше, там кажуть про ще один таємничий об'єкт, який вони зафіксували.

Ідеться про малорозмірну повітряну кулю, яку, як кажуть окупанти, вони знешкодили. Зокрема, про це повідомили в російському пабліку з посиланням на їхнє міноборони, інформує 24 Канал.

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Атака дронів у Росії

Російське міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито їхні сили "пе-ве-о" перехопили та знищили 7 дронів. Також там заявили, що начебто знищили ще 1 малорозмірну повітряну кулю.

Відповідно до заяви оборонного відомства країни-агресорки, 3 безпілотників було перехоплено та знищено над акваторією Азовського моря, 3 над територією Бєлгородської області. Ще одного дрона начебто знешкодили над територією Брянської області.

А от цю малорозмірну повітряну кулю, про яку вони заявляли, нібито було знищено над територією Ростовської області.