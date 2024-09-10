Від Москви до Калуги: у Росії повідомляють про масовану атаку, відомо про 144 збитих дрони

Вночі 10 вересня російські громадяни знову скаржилися на атаку безпілотників. Цього разу "неспокійно" було жителям Брянської, Воронежської, Калуської областей, а також низки інших регіонів.

Зокрема, частина БпЛА долетіли до Московської області та атакувала аеропорт Жуковський. Щонайменше один дрон упав безпосередньо на злітну смугу. Також на тлі атаки безпілотників аеропорт Жуковський закрили як на приліт, так і на виліт рейсів.

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Атака безпілотників на Росію

За даними російських ЗМІ, вночі російську територію атакували щонайменше 144 безпілотники. Зокрема, як стверджує ворог, лише у Брянській області ліквідували 59 безпілотників. Повідомляється, що потужний вибух пролунав біля об'єкта "Роснафти", після прильоту на місці спалахнула пожежа.

Атака БпЛА у Брянській області: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Що важливо, у Тульській області влада повідомила про два збиті БпЛА, уламки одного з яких впали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу". Над територією Курської області нібито збито 12 БпЛА літакового типу.

Окрім цього, три безпілотники було збито у Липецькій області, п'ять – у Воронезькій, ще сім – у Калузькій. В Орловській області ліквідовано один безпілотник.

Активно російська ППО працювала і в Московській області. За даними мера Сергія Собяніна, всього в різних районах Московської області було збито 13 дронів. Робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї. "Падіння уламків" фіксували і в самій Москві.

Що відбувалося у Московській області: дивіться відео

Російські ЗМІ писали про смерть дитини у внаслідок атаки БпЛА на Підмосков'я, проте зранку самі ж спростували цю інформацію.