Майже 150 дронів у різних областях: в ISW проаналізували масовану атаку дронів по Росії

У ніч проти 10 вересня Росію масовано атакували дрони. У різних областях лунали потужні вибухи, а на ранок окупанти прозвітували про нібито 144 збитих БпЛА.

В Інституті вивчення війни детально проаналізували масовану атаку дронів. Аналітики наголосили, що ці події роздратували російське суспільство, особливо – так званих "воєнкорів".

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Масована атака дронів у Росії

Аналітики ISW пишуть, що у ніч з 9 на 10 вересня дрони масовано атакували Росію. Російське міноборони заявило, що буцімто "перехопило" 144 безпілотники, з яких 72 над Брянською областю, ще 20 – над Москвою. Також безпілотники фіксували й в інших регіонах:

Курська область – 14 БпЛА,

Тульська область – 13 БпЛА,

Бєлгородська область – 8 БпЛА,

Калузька область – 7 БпЛА,

Воронезька область – 5 БпЛА,

Липецька область – 4 БпЛА,

Орловська область – 1 БпЛА.

Наслідки атаки дронів яскраво демонструє Раменський район Московської області. Місцева влада офіційно заявила про "пошкодження 2 будівель". Губернатор Московської області Андрєй Воробйов повідомляв, що у Московській області нібито збили 14 дронів (хоча в міноборони звітували про 20) біля Подольська, Раменського, Люберців, Домодєдово та Коломни.

Окрім того, внаслідок падіння уламків дронів було перекрито ділянку Каширського шосе від Домодєдово до Москва-Сіті. Після атаки у російських аеропортах ввели обмеження, зокрема у "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковському". У Казані й Татарстані також обмежували роботу летовищ після атаки.

У Тульській області уламки дронів впали на "паливно-енергетичний об'єкт", однак деталі наразі невідомі.

Російське суспільство дуже різко відреагувало на масовану атаку дронів. Як бідкалися у мережі так звані "воєнкори", під час атаки було пошкоджено чимало інфраструктури. Окупанти хочуть створити мобільні вогневі групи, які зможуть відбивати атаки безпілотників.